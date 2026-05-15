В сети писали о пожаре в районе вокзала в Харькове: в ГСЧС рассказали, что произошло на самом деле

В Харькове 15 мая местные паблики писали о задымлении и пожаре в районе железнодорожного вокзала в городе. Как оказалось возгорание произошло в совершенно другом месте.

Об этом в эксклюзивном комментарии 24 Каналу рассказал начальник сектора связей со средствами массовой информации и работы с общественностью ГСЧС Харьковской области, полковник Евгений Василенко.

Где на самом деле произошел пожар в Харькове 15 мая?

О пожаре в районе железнодорожного вокзала "Харьков-Пассажирский" стало известно после 13:30. В сети распространяли видео, где видно, как пассажиры садятся на поезда и выходят из них на фоне большого дыма.

Впоследствии сообщалось, что якобы возгорание произошло в офисном здании на Полтавском пути, а на месте работают спасатели.

Начальник сектора связей со средствами массовой информации и работы с общественностью ГСЧС Харьковской области Евгений Василенко подтвердил в комментарии 24 Каналу, что действительно пылает офисное здание.

Горит крыша и помещения офисного здания на площади 130 квадратных метров. Продолжается ликвидация,

– отметил полковник.

В то же время о причинах пожара пока ничего неизвестно.

Недавно россияне обстреляли железную дорогу в Харьковской области

В Харьковской области ночью 14 мая Россия ударила по маневровому локомотиву. К счастью, его бригада не пострадала.

В Укрзализныце рассказали, что всего за 2 дня, 13 и 14 мая, в результате массированных атак было повреждено 4 их локомотива.