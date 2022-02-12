Прихватил детей сожительницы: на Харьковщине мужчина хотел незаконно пробраться в Россию

Пограничники Харьковского отряда задержали нарушителя. Мужчина с 4 детьми пытался незаконно пересечь границу, чтобы попасть в Россию.

При этом информацию о нарушителе пограничникам предоставил местный житель. Его вместе с детьми остановили в 20 метрах от российской границы.

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Убегал от сожительницы к родственникам в Россию

Пограничники выяснили, что нарушитель родом из Днепропетровской области. Вместе с 4 детьми своей сожительницы хотел попасть к родственникам в Россию. У него не было документов, которые нужны для пересечения границы. Поэтому решил незаконно пойти в обход пунктов пропуска.

Также он пожаловался, что его сожительница плохо относилась к своим детям. Поэтому и решил двух ее сыновей и двух дочерей тайком забрать в Россию.

Мужчина нарушал границу не впервые

В ноябре 2021 года нарушителя уже задерживали. Ситуация аналогичная, но с детьми еще и была их мама. Тогда суд решил мужчине и женщине за попытку незаконно пересечь границу присудить штраф по 8 500 гривен каждому.

На этот раз мужчина понесет административную ответственность за попытку незаконно пересечь границу. Также, по словам пограничников, есть признаки преступления по статье о похищении человека.

Дело передали в полицию.

Задержание на границе: последние случаи

На Закарпатье пограничники обнаружили многоцелевой вертолет. Его использовали контрабандисты для незаконного пересечения границы. Стоит вертолет 150 тысяч долларов.

Также 41-летний харьковчанин очень хотел попасть на заработки в Польшу. Для этого он не побоялся идти пешком по заснеженным горам. Но пограничники его задержали.

Польские пограничники разоблачили украинца, который пытался несмотря на запрет пересечь границу с Евросоюзом. Нарушителя депортировали. Мужчина ради схемы даже сменил фамилию.

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