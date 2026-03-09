Россия ударила по Харькову дроном: загорелись автомобили, есть пострадавшие

Вечером понедельника, 9 марта, оккупанты ударили дроном по Индрустриальному району Харькова. Там вспыхнул пожар.

Об этом проинформировал начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Смотрите также Пытаются оставить людей без света: россияне целый день бьют по энергетике Сумщины

Что известно об обстреле Харькова?

По данным ОВА, в городе после атаки вражеского БпЛА горят 2 автомобили. Как уточнил мэр города Игорь Терехов, в домах вблизи прилета пожара нет, но выбиты многие окна.

Поврежден остекление 2 многоэтажных домов и еще 7 машин. По состоянию на 21:38 известно о пяти пострадавших, среди них – малолетний ребенок.

По уточненной информации, 16-летняя девушка, 41-летняя женщина и 36-летний мужчина получили необходимую медицинскую помощь.

Все остальные службы экстренной помощи также работают на месте происшествия. В то же время 51-летний мужчина с взрывным ранением госпитализирован в больницу.

Заметим, что всего несколько часов назад, просто посреди дня россияне ударили дроном по Новобаварскому району Харькова. В результате атаки пострадал человек.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмм-канале.

Какой была смертоносная атака по Харькову 7 марта?