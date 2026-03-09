Россия ударила по Харькову дроном: загорелись автомобили, есть пострадавшие
- В Харькове в результате атаки вражеского БПЛА пострадали люди, в том числе ребенок.
- Повреждены по меньшей мере 2 многоэтажки и 7 автомобилей.
Вечером понедельника, 9 марта, оккупанты ударили дроном по Индрустриальному району Харькова. Там вспыхнул пожар.
Об этом проинформировал начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Что известно об обстреле Харькова?
По данным ОВА, в городе после атаки вражеского БпЛА горят 2 автомобили. Как уточнил мэр города Игорь Терехов, в домах вблизи прилета пожара нет, но выбиты многие окна.
Поврежден остекление 2 многоэтажных домов и еще 7 машин. По состоянию на 21:38 известно о пяти пострадавших, среди них – малолетний ребенок.
По уточненной информации, 16-летняя девушка, 41-летняя женщина и 36-летний мужчина получили необходимую медицинскую помощь.
Все остальные службы экстренной помощи также работают на месте происшествия. В то же время 51-летний мужчина с взрывным ранением госпитализирован в больницу.
Заметим, что всего несколько часов назад, просто посреди дня россияне ударили дроном по Новобаварскому району Харькова. В результате атаки пострадал человек.
Какой была смертоносная атака по Харькову 7 марта?
В ночь на 7 марта Россия совершила массированную атаку на Украину ракетами и дронами. В Харькове ракета попала в пятиэтажный жилой дом. По состоянию на утро 9 марта известно об 11 погибших.
Среди погибших – 7-летний мальчик и 13-летняя девочка. В результате обстрела ранения получили 16 человек, среди них трое детей. В больницы госпитализировали четырех пострадавших, в том числе 11-летнего мальчика, который находится в тяжелом состоянии. Его 6-летний брат испытал ушибы, но чувствует себя удовлетворительно.
По информации Офиса генпрокурора, еще четыре человека считаются пропавшими без вести. На месте удара также были обнаружены обломки новой российской ракеты "Изделие-30".