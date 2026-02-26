Летело, гудело – и вдруг взрыв: как харьковчане пережили страшную ночную атаку
- Ночью по Харькову и району было выпущено 17 беспилотников и две ракеты, поражены четыре района города и пригорода.
- Жертв нет, но есть пострадавшие, в частности дети; удары пришлись по жилым домам, частному сектору и объектам отдыха.
Ночью россияне выпустили по Харькову и району 17 беспилотников и две ракеты. Атака длилась около двух часов, поражены четыре района города и пригорода.
Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко с места одного из попаданий сообщила, что жертв нет, однако есть пострадавшие, среди них дети. По ее словам, удары пришлись по жилым домам, частному сектору и объектам отдыха.
Два часа под ударами
Атака началась около 3:40 и продолжалась до 5:40 утра. Под ударами оказались Шевченковский, Киевский, Салтовский и Слободской районы.
Важно! Россия во время атаки применила более 450 воздушных целей. По данным Воздушных сил, с вечера 25 февраля враг выпустил 2 ракеты "Циркон", 11 баллистических "Искандер-М/С-400", 24 крылатые Х-101, 2 ракеты Х-69 и 420 ударных БпЛА. Силы ПВО сбили или обезвредили 406 целей, однако на 32 локациях зафиксировано падение обломков ракет и дронов.
Корреспондентка работала на месте одного из попаданий, где беспилотник уничтожил частный дом. По ее словам, ракеты и дроны били по жилой застройке. В одном из случаев беспилотник пробил стену многоэтажки. Несмотря на масштаб разрушений, погибших нет.
Была обычная ночь. Услышали, гудит – прилетело, взрыв. Выскочили в чем были. Сосед принес сапоги, потому что выскочили в тапочках,
– рассказал житель поврежденного дома.
Черненко уточнила, что в Харькове пострадали десять человек, самой старшей женщине 83 года. В Харьковском районе ранения получили семь человек, среди них двое детей – семилетний мальчик и 13-летний подросток.
Под ударом частный сектор и парк отдыха
Корреспондентка отметила, что россияне целенаправленно били по жилым кварталам. Разрушениям подверглись частные дома и многоэтажки, в каждом из районов речь идет как минимум о десятках поврежденных объектов. Окончательные данные еще уточняются. По ее словам, это уже не первый удар по этому двору. Зимой беспилотники уже попадали здесь в Рождественский период, и теперь люди снова пережили атаку.
Мы понимаем, что Россия продолжает терроризировать частный сектор, бить беспилотниками и ракетами,
– подчеркнула Черненко.
Она добавила, что под мишенью оказались не только жилые дома. Ударам подверглись один из городских парков и детская железная дорога – объекты, которые являются местами отдыха. Это свидетельствует о том, что атака была направлена не на военную инфраструктуру, а на гражданскую среду.
Что известно о массированной атаке России 26 февраля:
- Под ударами оказались Киев, Полтавщина и Винницкая область. В Киеве повреждены жилые дома в нескольких районах, зафиксированы пожары. На Полтавщине дроны попали в промышленный объект и частные домовладения, повреждены линии электропередач. В Винницкой области разрушено или повреждено около 20 жилых домов.
- Харьков подвергся комбинированный удар баллистикой и дронами. В городе зафиксировано попадание ракет и БпЛА в жилую застройку, частный сектор и инфраструктуру. Повреждены многоэтажки, частные дома, газопровод и контактные сети. По предварительным данным, пострадали 14 человек, среди них ребенок.