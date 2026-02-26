Летело, гудело – и вдруг взрыв: как харьковчане пережили страшную ночную атаку

Ночью россияне выпустили по Харькову и району 17 беспилотников и две ракеты. Атака длилась около двух часов, поражены четыре района города и пригорода.

Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко с места одного из попаданий сообщила, что жертв нет, однако есть пострадавшие, среди них дети. По ее словам, удары пришлись по жилым домам, частному сектору и объектам отдыха.

Два часа под ударами

Атака началась около 3:40 и продолжалась до 5:40 утра. Под ударами оказались Шевченковский, Киевский, Салтовский и Слободской районы.

Важно! Россия во время атаки применила более 450 воздушных целей. По данным Воздушных сил, с вечера 25 февраля враг выпустил 2 ракеты "Циркон", 11 баллистических "Искандер-М/С-400", 24 крылатые Х-101, 2 ракеты Х-69 и 420 ударных БпЛА. Силы ПВО сбили или обезвредили 406 целей, однако на 32 локациях зафиксировано падение обломков ракет и дронов.

Корреспондентка работала на месте одного из попаданий, где беспилотник уничтожил частный дом. По ее словам, ракеты и дроны били по жилой застройке. В одном из случаев беспилотник пробил стену многоэтажки. Несмотря на масштаб разрушений, погибших нет.

Была обычная ночь. Услышали, гудит – прилетело, взрыв. Выскочили в чем были. Сосед принес сапоги, потому что выскочили в тапочках,

– рассказал житель поврежденного дома.

Черненко уточнила, что в Харькове пострадали десять человек, самой старшей женщине 83 года. В Харьковском районе ранения получили семь человек, среди них двое детей – семилетний мальчик и 13-летний подросток.

Под ударом частный сектор и парк отдыха

Корреспондентка отметила, что россияне целенаправленно били по жилым кварталам. Разрушениям подверглись частные дома и многоэтажки, в каждом из районов речь идет как минимум о десятках поврежденных объектов. Окончательные данные еще уточняются. По ее словам, это уже не первый удар по этому двору. Зимой беспилотники уже попадали здесь в Рождественский период, и теперь люди снова пережили атаку.

Мы понимаем, что Россия продолжает терроризировать частный сектор, бить беспилотниками и ракетами,

– подчеркнула Черненко.

Она добавила, что под мишенью оказались не только жилые дома. Ударам подверглись один из городских парков и детская железная дорога – объекты, которые являются местами отдыха. Это свидетельствует о том, что атака была направлена не на военную инфраструктуру, а на гражданскую среду.

