Авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский рассказал 24 Каналу, что есть несколько причин, почему враг время от времени применяет такие ракеты. Это действительно старая разработка.
Почему враг применяет Х-22?
По словам Храпчинского, ракету Х-22 приходится перехватывать ракетами PAC-3 из системы Patriot. Именно ими также перехватывается баллистика. Поэтому, враг пытается истощать запасы этих ракет в Украине.
Мы видим, что есть критические проблемы относительно возможности производства этих ракет. Враг пытается истощать этот ресурс путем большего использования баллистических ракет. На конец прошлого года в среднем за месяц среди всех запущенных ракет только 30% были баллистическими. Сейчас эта цифра составляет 61 – 65%,
– отметил Храпчинский.
Украине нужно и в дальнейшем искать решения по противодействию таким сложным для перехвата целям. Один из вариантов – европейские системы SAMP/T, которые нужно дорабатывать. Европа производит ракеты, которые могли бы сбивать баллистику, но в ограниченном количестве. Только 300 единиц в год.
Кроме этого, ресурс ракет Х-22 уже исчерпывается. Поэтому враг спокойно их запускает, чтобы истощать противовоздушную оборону Украины.
Дополнительно надо сказать, что применение таких ракет на коротком расстоянии дает эффект не только от боевой части, но и от токсичного топлива. Поэтому есть также экологические последствия для Украины,
– сказал Храпчинский.
Что известно о ракетах Х-22?
- Утром 26 февраля мониторинговые каналы сообщали о пуске ракет Х-22 со стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 из Брянской области. Потом были сообщения, что ракеты пропали с радаров еще на территории России.
- Авиаэксперт Валерий Романенко рассказал, чем опасны ракеты Х-22. Боевая часть там может достигать почти 1 тонны. Это вдвое больше, чем у баллистической или крылатой ракеты, боевая часть которых составляет 450 – 480 килограммов. Стоит учесть, что ракета Х-22 не является баллистической. Поэтому те же ЗРК Patriot могут сбивать их на большом расстоянии.
- Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат сообщал, что Россия все чаще использует ракеты Х-22 и Х-32. В конце января украинская ПВО уничтожила 9 из 12 таких ракет во время атаки по Киеву.