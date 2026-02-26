Авіаексперт, офіцер Повітряних сил у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський розповів 24 Каналу, що є кілька причин, чому ворог час від часу застосовує такі ракети. Це дійсно стара розробка.
Чому ворог застосовує Х-22?
За словами Храпчинського, ракету Х-22 доводиться перехоплювати ракетами PAC-3 зі системи Patriot. Саме ними також перехоплюється балістика. Отож, ворог намагається виснажувати запаси цих ракет в Україні.
Ми бачимо, що є критичні проблеми щодо можливості виробництва цих ракет. Ворог намагається виснажувати цей ресурс шляхом більшого використання балістичних ракет. На кінець минулого року в середньому за місяць серед усіх запущених ракет лише 30% були балістичними. Зараз ця цифра становить 61 – 65%,
– зазначив Храпчинський.
Україні потрібно і надалі шукати рішення щодо протидії таким складним для перехоплення цілям. Один з варіантів – європейські системи SAMP/T, які потрібно доопрацьовувати. Європа виробляє ракети, які могли б збивати балістику, але в обмеженій кількості. Лише 300 одиниць на рік.
Окрім цього, ресурс ракет Х-22 вже вичерпується. Тому ворог спокійно їх запускає, аби виснажувати протиповітряну оборону України.
Додатково треба сказати, що застосування таких ракет на короткій відстані дає ефект не лише від бойової частини, але й від токсичного палива. Тому є також екологічні наслідки для України,
– сказав Храпчинський.
Що відомо про ракети Х-22?
- Вранці 26 лютого моніторингові канали повідомляли про пуск ракет Х-22 зі стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 з Брянської області. Згодом були повідомлення, що ракети пропали з радарів ще на території Росії.
- Авіаексперт Валерій Романенко розповів, чим небезпечні ракети Х-22. Бойова частина там може сягати майже 1 тонни. Це удвічі більше, ніж у балістичної чи крилатої ракети, бойова частина яких становить 450 – 480 кілограмів. Варто врахувати, що ракета Х-22 не є балістичною. Тому ті ж ЗРК Patriot можуть збивати їх на великій відстані.
- Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат повідомляв, що Росія все частіше використовує ракети Х-22 та Х-32. Наприкінці січня українська ППО знищила 9 з 12 таких ракет під час атаки по Києву.