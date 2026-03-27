Оснащенный камерой, в прокуратуре раскрыли особенности дрона, которым РФ в третий раз ударила по Харькову

Россия 26 марта снова направила по Харькову ударный дрон БМ-35, он еще называется "Италмас". До этого, в январе 2026 года был зафиксирован удар по Салтовскому району, когда беспилотник попал возле дома. Следующий удар произошел в феврале. Тогда 7 таких БпЛА нацелились на объект критической инфраструктуры.

Об этом рассказал 24 Каналу Юрий Папуша, руководитель Харьковской областной прокуратуры, передает корреспондентка из Харькова Анна Черненко. Дроны "Италмас" оснащаются камерами, это позволяет им осуществлять наведение на цель в режиме реального времени, в отличие от простых "Гераней", которые работают преимущественно по заданным координатам GPS.

Читайте также: Гибрид "Шахеда" и "Ланцета": чем опасен для Украины новый российский дрон "Италмас"

Харьков атакуют БпЛА "Италмас": какие у них характеристики?

Дрон "Италмас" – это упрощенный российский аналог "Шахеда", выполненный по схеме "летающее крыло". Он оптимизирован под массовое производство. Его дальность полета составляет до 500 километров, а скорость 120 – 150 километров в час.

Он имеет боевую часть от 15 до 40 килограммов. В отличие от других беспилотников, которыми Россия также атакует Харьков, "Италмас" менее точный и по конструкции проще. Поэтому он используется преимущественно как массовое средство поражения именно для террора по городу и перегрузки системы ПВО,

– пояснил Папуша.

По словам руководителя Харьковской областной прокуратуры, наличие у этого беспилотника камеры обеспечивает возможность наблюдения и корректировки курса, что делает дрон более эффективным для поражения движущихся целей.

Он отметил на том, что благодаря комбинированной аналоговой/цифровой связи БпЛА способны передавать изображение, используя различные каналы связи. Как ранее информировали в ГУР, предусмотрена возможность управления в формате FPV через LTE-связь, что в очередной раз свидетельствует об умышленном поражении российскими военными именно гражданских объектов и людей.

Что использует Россия для обстрелов Харькова?

Сегодня Россия продолжает применять комплекс различных средств поражения, чтобы атаковать Харьков и область. Среди БпЛА, которые враг привлекает для ударов: "Герань-2", "Гербера", "Ланцет", "Молния" и теперь еще и "Италмас".

Параллельно фиксируются удары ракетами "Искандер-М", РСЗО "Торнадо-С" и КАБами,

– подчеркнул Папуша, руководитель Харьковской облпрокуратуры.

Однако общая тенденция, по его словам, свидетельствует о том, что Россия наращивает использование дешевых ударных дронов в ночных и утренних атаках. Они направлены на истощение украинской противовоздушной обороны и дальнейшее психологическое давление на гражданское население.

Что известно о недавних атаках по Харькову?