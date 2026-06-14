Враг нанес удар по железнодорожной инфраструктуре в Харьковской области: есть раненые

Утром 14 июня российские войска нанесли удар по Харьковской области. Под ударом оказалась железнодорожная инфраструктура области.

Подробности обстрела сообщили в Министерстве развития общин и территорий.

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Что известно об атаке?

Вражеские удары дронов пришлись на железнодорожную станцию Лозовая, в результате чего были повреждены локомотивы. Также известно о ранении машиниста и его помощника. Обоим оказали медицинскую помощь.

Несмотря на обстрелы, железнодорожники продолжают выполнять свою работу и обеспечивать стабильное транспортное сообщение,

– говорится в официальном сообщении.

Там также уточнили, что соответствующие службы уже работают над ликвидацией последствий ударов и восстановлением инфраструктуры.

Где еще фиксировали последствия обстрелов?

В Кушугуме в Запорожской области в результате атаки вражеских дронов были обстреляны легковые автомобили. Ранения получили трое человек: двое мужчин в возрасте 49 и 53 лет и 55-летняя женщина.

В Сумской области в результате российских атак есть погибшие и раненые. В Белопольской общине погибла 64-летняя женщина, еще двое мужчин 51 и 66 лет получили ранения. В Середино-Будской общине удар беспилотника по жилому дому привел к гибели 57-летней женщины. В Миропольской общине дрон попал в велосипед, в результате чего пострадал 69-летний мужчина. Кроме того, в Сумской общине еще один 44-летний мужчина получил ранения после атаки БПЛА.

В Днепре в результате вражеского удара повреждено предприятие легкой промышленности: в одном из помещений обрушились перекрытия и уничтожено производственное оборудование. Пострадали семь человек, трое мужчин госпитализированы.