"Шахед" попал в жилую многоэтажку в Харькове: есть пострадавшие

Днем 2 апреля Россия продолжает атаковать мирные украинские города. Вражеский "Шахед" попал возле жилого многоэтажного дома.

Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Враг попал в многоэтажку: что известно?

По словам Терехова, оккупанты атаковали город ударными беспилотниками. Один вражеский "Шахед" попал в жилой многоэтажный дом в Киевском районе города. В результате удара на втором и третьем этажах вспыхнул пожар.

Экстренные службы уже работают на месте происшествия – продолжается ликвидация последствий.

Начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил о двух пострадавших из-за российской атаки. 61-летняя и 52-летняя женщины получили взрывные травмы. Сейчас медики оказывают им всю необходимую помощь.

Синегубов отметил, что атака врага продолжается – в небе над Харьковом фиксируют ударные беспилотники.

Враг атаковал многоэтажку в Харькове: смотрите фото Харьковской ОГА

Атака на Харьков 2 апреля

С начала суток 2 апреля вражеские войска по меньшей мере 11 раз ударили по Харькову. Под ударом россиян оказался Киевский район города, где зафиксированы все попадания.

Большинство дронов, летевших на Харьков, были реактивными и применялись по городу впервые. Игорь Терехов отметил работу сил ПВО, поскольку именно благодаря работе военных большая часть вражеских БПЛА была уничтожена.

Прилетов могло быть больше, но благодаря работе военных часть вражеских дронов была сбита – поблагодарим силы ПВО,

– подчеркнул мэр города.

Сейчас, говорит Терехов, в пригороде до сих пор фиксируют ударные дроны России – они направляются на город. Городской голова призвал граждан реагировать на сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Где еще гремели взрывы?