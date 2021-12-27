"Щедрик" в исполнении оркестра Нацгвардии: волшебное видео из Харьковского ТРЦ
Источник:Академия Нацгвардии Украины
В харьковском ТРЦ Nikolsky 26 декабря устроили флешмоб с оркестром Академии Нацгвардии. Музыканты и хор исполнили известную композицию Николая Леонтовича “Щедрик”.
Вместе с оркестром выступали студенты Харьковского университета искусств имени Котляревского. Позже в сети опубликовали видео этого события, и оно получило широкую огласку.
В прошлом году Сеть взорвал флешмоб с исполнением украинского "Щедрика": впечатляющие видео
Хор был среди зрителей
К выступлению оркестр и студенты готовились примерно месяц. Всего дарили праздничное настроение горожанам 85 человек.
Исполнение "Щедрика" в ТРЦ / Фото Академии Нацгвардии
На видео видно, что сначала музыканты заиграли стрелковый марш. Однако впоследствии начался "Щедрик", и к исполнению присоединились люди, которые стояли среди зрителей. Когда композиция закончилась, поднялась волна бурных аплодисментов и слышались крики “браво”.
Оркестр Нацгвардии исполняет "Щедрик" в ТРЦ: смотрите видео
Как "Щедрик" стал известным
Это народная колядка, которая стала крайне популярной именно в музыкальной обработке Николая Леонтовича. Впервые "Щедрика" исполнил хор Киевского университета в 1916 году. Поэтому в 2021 году композиции исполняется 105 лет.
5 октября 1921 года композицию впервые исполнили на концерте в Нью-Йорке. А уже в 1936 году американец украинского происхождения Петр Вильговский, который работал для радио NBC, создал английскую версию слов "Щедрика" – Carol of Bells.
Информация взяла из Укринформа
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Читайте полный текст сообщения Национальной академии Нацгвардии Украины:
Оркестр Академии и студенты Университета искусств подарили харьковчанам рождественский флешмоб. 85 музыкантов и исполнителей более месяца готовились для того, чтобы создать харьковчанам праздничное настроение.
17 часов вечера. В гомон самого большого и современного в городе торгово-развлекательного центра почти врываются звуки стрелкового марша, а возле центральной елки появляются музыканты в военной форме. Покупатели и посетители многочисленных кафе на 5 этажах торгового центра достают мобильные телефоны – видимо, вы уже видели эти видео в социальных сетях.
Раздается мелодия, которую знают во всем мире. Мелодия, которую во многих странах считают своим и неотъемлемым признаком Рождества – "Carol of Bells", или "Щедрик" - всемирно известное произведение для хора украинского композитора Николая Леонтовича.
А где же хор? Зрители удивленно оглядываются по сторонам, и тут – именно зрители начинают подпевать военным оркестрантам: "Щедрик, щедрик, щедривочка, прилетела ласточка ..."