Смертельная авария с такси в Харькове: один из водителей хранил наркотики и ездил без прав

На объездной дороге Харькова 12 января произошла ужасная авария. Впоследствии рассказали, что один из водителей уже не раз нарушал закон.

В частности, погибший водитель KIA ездил без прав и даже хранил наркотические вещества. Детальнее об этом рассказал пресс-секретарь регионального управления прокуратуры.

Это событие На окружной Харькова такси попало в ДТП: погибли 3 человека, травмировались дети

За что уже наказывали мужчину

В последний раз мужчина попадал в поле зрения правоохранителей осенью. В течение 3 месяцев на него трижды составляли протокол за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Однако эти возможные нарушения до сих пор находятся на рассмотрении суда.

Также в прошлом году на этого водителя составляли админпротокол за хранение небольшого количества наркотического вещества. Однако пресс-секретарь не уточнял, какой именно

Также у него было множество админпротоколов по другим статьям. В том числе за совершение ДТП, езду без документов, нарушение скоростного режима, выезд на встречную полосу, невыполнение требований знаков, отсутствие страховки и т.д.

– рассказал представитель прокуратуры.

Также пресс-секретарь отметил, что у водителей посмертно будут отбирать образцы крови. Это нужно, чтобы установить, были ли они трезвыми на момент ДТП.

Что известно об этой трагедии