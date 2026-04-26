В метро Харькова мужчина устроил стрельбу

Вечером 26 апреля в харьковском метрополитене произошла чрезвычайная ситуация. Мужчина внезапно начал стрельбу.

Инцидент произошел около 21:10 на станции метро "Исторический музей". Об этом сообщили в полиции и прокуратуре.

Что известно о стрельбе в метро Харькова?

20-летний мужчина произвел один выстрел вверх из стартового пистолета. По данным правоохранителей, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате происшествия никто не пострадал.

Стрелка доставили в комнату полиции для выяснения всех обстоятельств. Парню инкриминируют хулиганство. Продолжается расследование.

Стартовый пистолет, из которого молодой человек открыл огонь в метро Харькова / Фото полиция

Кстати, другая опасная ситуация в Харькове произошла после 19:00. Полиция получила сообщение о взрыве возле магазина по улице Тракторостроителей.

На месте происшествия стражи порядка нашли и изъяли запал от гранаты. Пострадавших нет.

В результате взрыва повреждены двери на входе в подвальное помещение супермаркета.

В настоящее время эксперты устанавливают тип взрывного устройства.

Полиция в это время разыскивает причастных к указанным противоправным действиям.

В Украине участились случаи стрельбы в общественных местах

25 апреля утром в Буче Киевской области произошла стрельба вблизи магазина NOVUS. Местные жители услышали выстрелы и вызвали полицию.

По словам очевидцев, мужчина вышел из такси, начал хаотично стрелять в воздух, после чего забежал в аптеку и еще один магазин. Стражи порядка оперативно прибыли на место и задержали стрелка. Никто не пострадал. Задержанным оказался 42-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

Накануне, 24 апреля, выстрелы раздавались во дворе жилого дома по улице Шухевича в Хмельницком. Полицейские установили, что 35-летний мужчина выстрелил из стартового пистолета в асфальт.

23 апреля стрельба произошла в Самарском районе Днепра. По данным полиции, мужчина шел по улице и выстрелил в воздух из пистолета Флобера. Сам стрелок объяснил, что хотел отпугнуть собак, которые якобы нападали на него.

В тот же день во Львове по улице Гринченко произошла стрельба в одной из многоэтажек. Полиция получила уведомление и направила на место спецназ.

Мужчину, открывшего огонь в своей квартире, быстро задержали. Стрелец произвел несколько выстрелов из револьвера типа Флобера, впоследствии выбросившегося в окно. Нарушителем оказался 34-летний мужчина с ментальными расстройствами.