Такую информацию сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Юлия Гирдвилис в комментарии для 24 Канала.

Что известно о стрельбе во Львове?

В Нацполиции подтвердили информацию о стрельбе в одной из многоэтажек и сообщили, что сразу после сообщения на место прибыл спецназ полиции. Мужчину, который открыл огонь у себя в квартире, уже задержали.

Правоохранители задержали мужчину, который совершил несколько выстрелов,

– сообщила Юлия Гирдвилис.

По ее словам, пострадавших в результате этой стрельбы нет, сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, все обстоятельства выясняют, также пока решают вопрос о правовой квалификации такого инцидента.

Вышеупомянутую информацию о стрельбе в комментарии 24 Канала подтвердила и пресс-секретарь полиции Львовщины Алина Подрейко. Также она сообщила, что мужчина стрелял из револьвера типа Флобера, который имеет меньшую мощность.

Справочно. Такой револьвер является малокалиберным оружием под патроны со слабым зарядом, которые не имеют полноценного порохового наполнения, поэтому не предназначен для серьезного поражения, хотя может вызвать травмы.

"Относительно выстрелов, которые были слышны во Львове. Ждем информацию от правоохранительных органов. Прошу: пользуйтесь только официальными источниками и без паники", – написал в телеграмме городской голова Андрей Садовый.