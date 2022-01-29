Свалку под Харьковом превратят в лыжный курорт: интересные фото и видео

В Харькове уже к осени планируют трансформировать закрытый полигон бытовых отходов. Из него создадут место, где, несмотря на сезон, можно будет кататься на лыжах.

Кроме того, гора мусора в несколько десятков метров станет центром экологического образования. Подобный проект в Украине построят впервые.

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Мусор свозили 15 лет

Дергачевский мусорный полигон недалеко от Харькова закрыли в 2020 году. Еще весной там были видны слои мусора, который свозили из города-миллионника 15 лет.

Что известно о будущей лыжной трассе

Мусорную гору уже начали превращать в лыжную:

отходы покрыли специальной мембраной;

засыпали тремя слоями земли;

сформировали склоны;

высадили 3 тысячи кустов и сотни деревьев.

В ближайшие недели спроектируют трассы для профи длиной 234 метра. Также построят учебную стометровую и 3 трассы для тюбинга с трамплином и зигзагами.

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Строить трассу будут итальянцы

Кроме этого, будет парковка и подъемник. Будут строить итальянцы, которые уже смонтировали лыжную трассу прямо на крыше мусороперерабатывающего завода в Копенгагене, в Дании.

Такой опыт в Украине – первый

В Украине это первый опыт, когда мертвую территорию свалки вернут к жизни. На полигоне реализуют сразу несколько проектов. Кроме ревитализации там будет:

большая линия переработки мусора;

образовательный экологический центр, частью которого является лыжный комплекс.

Примерно 50 метров глубиной расположены те отходы, которые на протяжении 15 лет привозили из города и ближайших населенных пунктов. Именно там планируют построить помещение для проведения занятий по экологическому образованию. Юрий Суярко Директор КП "Муниципальная компания обращения с отходами"

Можно будет увидеть уникальные пейзажи

С будущих лыжных трасс будут открываться уникальные экологические пейзажи. Те, кто будет спускаться, будут видеть действующий мусорный полигон, а также – этапы переработки мусора.

Под Харьковом весной планируют открыть лыжную трассу / Фото с сайта Харьковского городского совета

Электричество и тепло для большого комплекса будут брать из самой экс-свалки. Из мусора уже добывают газ.

Проект реализуют при поддержке международных партнеров. Как рассказал Суярко, его стоимость – примерно 2 миллиона евро. На них закупят покрытие, создадут профиль и построят корпус учебного центра.

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Первый лыжный спуск по склонам полигона запланирован уже на сентябрь. Как и в Дании, там тоже хотят проводить экскурсии и принимать соревнования.