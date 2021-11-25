Сына Кернеса хотят назначить первым заместителем главы Харьковского облсовета, – СМИ

В СМИ сообщают, что в Харьковском облсовете планируют уволить первого заместителя главы Альберта Кононенко. Вместо него хотят выбрать Кирилла Кернеса – сына Геннадия Кернеса.

В СМИ также сообщают, что соответствующее решение депутаты Харьковского облсовета должны принять на заседании 25 ноября. Тогда же они будут обсуждать новую кандидатуру на должность заместителя вместо Андрея Малыша.

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Будут выбирать сразу двоих заместителей

По данным СМИ, на заседании будут обсуждать увольнение двоих человек – первого заместителя главы Альберта Кононенко и заместителя Андрея Малыша. Вместо Кононенко предлагают выбрать депутата и сына Геннадия Кернеса Кирилла.

Что известно о Кирилле Кернесе

Родился 15 июля 1982 года в Харькове. Учился в Национальной Юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого.

Профессиональную деятельность начал в 2001 году юридическим консультантом.

Кирилл Кернес является заместителем директора по организационным вопросам Харьковского городского бюро технической инвентаризации.

25 октября 2020 года – избран депутатом Харьковского областного совета VIII созыва.

В декабре 2020 года он возглавил фракцию "Блок Кернеса — Успешный Харьков" в Харьковском облсовете.

Увольнение Малыша

Вместо заместителя Андрея Малыша будут выдвигать кандидатуру Богдана Малеваного. Он является действующим председателем комиссии по вопросам развития инфраструктуры, строительства и путей Харьковского облсовета.