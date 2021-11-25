У ЗМІ також повідомляють, що відповідне рішення депутати Харківської облради мають ухвалити на засіданні 25 листопада. Тоді ж вони обговорюватимуть нову кандидатуру на посаду заступника замість Андрія Малиша.

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Обиратимуть одразу двох заступників

За даними ЗМІ, на засіданні обговорюватимуть звільнення двох осіб – першого заступника голови Альберта Кононенка та заступника Андрія Малиша. Замість Кононенка пропонують обрати депутата й сина Геннадія Кернеса – Кирила.

Що відомо про Кирила Кернеса

Народився 15 липня 1982 року в Харкові. Навчався в Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого.

Професійну діяльність розпочав у 2001 році юридичним консультантом.

Кирило Кернес є заступником директора з організаційних питань Харківського міського бюро технічної інвентаризації.

25 жовтня 2020 року – обраний депутатом Харківської обласної ради VIII скликання.

У грудні 2020 року він очолив фракцію "Блок Кернеса — Успішний Харків" у Харківській облраді.

Звільнення Малиша

Замість заступника Андрія Малиша будуть висувати кандидатуру Богдана Мальованого. Він є чинним головою комісії з питань розвитку інфраструктури, будівництва та шляхів Харківської облради.

Зверніть увагу! У ЗМІ раніше повідомляли, що Андрій Малиш написав заяву на звільнення самостійно. Відомо, що він є головним підозрюваним у справі про корупцію ще з липня.