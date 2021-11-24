Про заяву на звільнення стало відомо 24 листопада. Цю інформацію оприлюднили в пояснювальній записці до проєкту рішення облради.
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Планує й далі бути депутатом
Слід зазначити, що посадовець і член фракції ОПЗЖ попросив його звільнити не повністю. Він хоче залишитися депутатом облради.
Питання про звільнення Малиша будуть розглядати на сесії, яка відбудеться 25 листопада. Офіційною підставою для такого рішення буде "дострокове припинення повноважень".
Пояснювальна записка цього рішення / Зображення Vgorode
Коротко про затримання Малиша
- Чиновника 22 липня викрили на отриманні хабаря в понад мільйон гривень.
- Гроші передавав очільник комунального підприємства, щоб його не звільняли.
- Малишу обрали запобіжний захід вже через 2 дні.
- Проте вже 29 липня повідомили про його вихід із СІЗО під заставу.
- В ОПЗЖ заявили, що поки не виганятимуть Малиша з партії.
- Згодом нова голова облради заявила, що не бажає бачити цього чоловіка поміж своїх заступників.
- Проте звільнити його не могли, оскільки посадовець пішов у декретну відпустку.