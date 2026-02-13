Их безжалостно убила Россия: похоронили ветерана Григория Шикулу и его детей, погибших в Богодухове

На Харьковщине 13 февраля попрощались с ветераном Григорием Шикулой и его тремя маленькими детьми. Россия их убила 10 февраля в Богодухове.

"Шахед" влетел прямо в их новый дом. На прощание с погибшими пришли родные, близкие, побратимы, передает 24 Канал.

Что известно об убитой Россией семье в Богодухове?

Похоронили погибшую семью в родном селе Григория – Сковородиновке.

Ему было 34, дочери Мирославе 1 января исполнился всего год, а мальчикам-близнецам Ивану и Владиславу 30 января – 2 года.

Прощание с Григорием и его детьми: смотрите видео

"Я его 10 февраля еще в Богодухове видел, мы с ним общались. Он еще так ко мне подошел, обнял меня – мы в дружеских были отношениях. Он добрый был, добрый, он ко всем был добрый. Маленькими они были – их четверо у родителей. Мама также маленькая такая, она как наседка возле них была, она старалась... Ванечка – старший, ушел добровольцем, с первых дней войны. Пришел, его по ранению комиссовали, а Гриша пошел вместо брата. Я говорю: "Гриша, что ты...", а он говорит: "Ваня домой пришел, а я пойду воевать, Украину защищать", – рассказал семейную историю односельчанин погибшего Михаил Дыгало Суспильному.

Прощание с Григорием и его детьми / Фото Суспильного

Побратим Григория поделился, что погибший постоянно был с детьми, помогал жене Ольге.

Ольга Кривогуб, которая единственная выжила той ночью, находится на 35 неделе беременности, для жизни ребенка угрозы нет. Сейчас женщину забрали домой родственники.

Ее сестра Александра рассказала, что сосед снял с крыши женщину.

Как отошли, крик младенца она слышала, кричит ее сыночек Ванечка. Они отошли – взорвался газ в доме... Взорвался газ – все,

– рассказала Александра.

Прощание с Григорием Шикулой и его тремя маленькими детьми / Фото Укринформа

Пара недавно расписалась. За несколько дней до трагедии они купили дом и переехали туда. Позже семья планировала отметить новоселье.

