Прилетело в 150 метрах от нас: медики скорой рассказали о страшной атаке по центру Мерефы

Утром 4 мая Россия нанесла удар по Мерефе Харьковской области. Ракета прилетела неподалеку от центральной площади города.

Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко поделилась деталями обстрела Мерефы, которые известны на данный момент. Известно о 7 погибших в результате ракетного удара. Также 31 человек получил ранения. В частности медики оказали помощь 2-летнему мальчику, который находится в удовлетворительном состоянии.

Что известно о ракетном ударе по Мерефе?

По словам журналистки, уже известно, что россияне ударили баллистической ракетой "Искандер". Есть предположение, что там могла быть кассетная боевая часть, ведь на месте удара обнаружили значительное количество различных мелких осколков. Окружающие магазины и другая инфраструктура побита различными обломками.

Мы почувствовали эту вибрацию от удара. Это произошло в метрах 150 от нас. Но самое страшное было, когда начали разлетаться осколки в разные стороны. Мы перевозили женщину, которая находилась в тяжелом состоянии, в больницу. Были вынуждены остановиться и оказывать помощь,

– рассказал парамедик Алексей Варжеленко.

Представители полиции сообщили, что россияне ударили по дороге недалеко от центра города, где всегда оживленное движение. Взрыв произошел в 9:40, когда люди как раз вышли на работу.

Погибли люди, которые проходили возле эпицентра взрыва. Также погиб человек, который проезжал мимо на автомобиле. Это именно то время, когда люди пришли на работу и начали работать. На этой дороге всегда ездит много автомобилей,

– рассказал начальник отдела полиции №3 ХРУ Антон Федоров.

Обратите внимание! В сети обнародовали видео, как Россия ударила баллистической ракетой по Мерефе. В результате атаки повреждены также жилые дома, помещения СТО, хозяйственные помещения и тому подобное.

Местная жительница рассказала, что в результате российского удара у нее полностью разбита квартира. К счастью, в момент взрыва она находилась не дома.

Тут просто обычные квартиры. Обычные люди живут. Это уже второй раз у нас с мужем, когда квартира вот так разбита. Стена совсем вывалена. Нет квартиры,

– рассказала жительница города.

Что известно об обстрелах Харьковщины?

По словам Черненко, в последнее время Россия атакует энергетические объекты в Харьковской области. В начале мая оккупанты ударили по газодобывающему объекту в регионе. В случае с Мерефой, очевидно, враг хотел нанести как можно больше жертв среди гражданского населения. Именно поэтому россияне ударили ракетой именно утром вблизи центра города.

1 мая Россия била беспилотниками по Харькову. При этом под удар попали АЗС в разных районах города. В частности известно о таких атаках в Киевском, Салтовском, Слободском и Холодногорском районах.