Прямой прилет разбил дом культуры: детали циничного удара по Харьковщине

В течение последних дней под ударами россиян находится Харьковщина. Так в ночь на 11 мая вражеский прилет разрушил дом культуры в Золочеве, куда приходили дети и взрослые, здесь оказывали социальную поддержку людям.

Как рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко утром 16 мая снова есть сообщения об обстрелах Золочевского района. Стоит заметить, что этот город является пограничным, к сожалению, он находится в досягаемости российских дронов на оптоволокне.

Детали удара России по Золочеву

Сегодня в городе уменьшилось количество населения, ведь россияне продолжают его "засыпать" дронами. Они бьют по зданиям, домах. Более 50 километров Золочевской общины приходится на приграничье. Есть населенные пункты, которые расположены в 500 метрах от российской границы. Соответственно жить там невозможно.

Россияне 11 мая разбили дом культуры в Золочеве. Это уже первый прилет здесь, но предыдущие были не такие серьезные. Теперь беспилотник влетел в верхний этаж, две комнаты существенно повреждены, также повреждено перекрытие между вторым и первым этажом,

– рассказала Анна Черненко.

В этот дом культуры приходили дети, взрослые, велась социальная работа. Это был один из центров социальной жизни. Понятно, что сейчас работать здесь невозможно. Более того, специалисты должны проверить здание на аварийность, ведь плиты и перекрытия повреждены. Даже зайти внутрь, чтобы забрать необходимые вещи – очень трудно.

Община максимально пыталась сделать все чтобы дети и взрослые здесь учились, чтобы здесь жило творчество, но, к сожалению, здание серьезно разбито. Впрочем в Золочеве верят, что ее восстановят, когда это позволит ситуация с безопасностью

Первый дождь, ливень и на первом этаже у нас образовался "бассейн" – это последствия прилета. К сожалению, залезть на крышу опасно по нескольким причинам. Первая – бетонные плиты, которые могут быть в подвешенном состоянии. А вторая, самая важная причина – постоянно летают дроны. С крыши ты просто никуда от них не убежишь,

– рассказал директор Золочевского дома культуры Сергей Слипченко.

Он отмечает, что сейчас от двух кабинетов ничего не осталось. В один из них – методический – было прямое попадание. В соседнем оборудовали музыкальную студию со всем музыкальным оборудованием, но ее также уничтожили россияне.

Кроме этого, уничтожен потолок, перекрытия. Даже заходить в здание опасно. На момент прилета на первом этаже был один сторож. К счастью, он не пострадал. Обломки от разрыва дрона остались на стенах, поэтому, скорее всего, он взорвался внутри.

Россияне ежедневно обстреливают Харьков и область

Во время атаки 14 мая оккупанты ударили по железнодорожной инфраструктуре. Под удар попал маневровый локомотив. В Укрзализныце сообщили, что бригада успела быстро оставить тепловоз и перейти в укрытие. Это их и спасло.

Уже утром 16 мая враг ударил по нескольким районам Харькова. Дрон попал по проезжей части, известно о повреждении трех выходов из метро, остановок наземных станций, здания учебного заведения. Известно о по меньшей мере трех пострадавших.

Перед тем россияне ударили ракетой по городу Мереф на Харьковщине. К сожалению, из-за обстрела погибли 9 человек. Вражеский удар уничтожил частные дома, повредил здание СТО, четыре магазина, заведение питания. Среди раненых был двухлетний мальчик.