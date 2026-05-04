В Харькове – попадание дрона
- Утром 4 мая в Харькове зафиксировано попадание вражеского дрона в Холодногорском районе.
- Тревога в Харькове началась в 10:25, предыдущая тревога длилась более 7 часов.
Утром 4 мая в Харькове были взрывы. Уже известно о попадании.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
Что известно о взрывах в Харькове сегодня?
Сейчас информации очень мало.
Зафиксировано попадание ударного вражеского дрона по Холодногорскому району. Последствия уточняем,
– говорится в заметке Терехова в 10:59.
Тревогу в Харькове дали в 10:25. Предыдущая тревога длилась более 7 часов – с ночи до 10 утра.
Корреспонденты Суспильного написали о взрыве в Харькове в 10:43, а 15 минут указали, что раздаются новые, возможно, за пределами города.
Воздушные силы сообщали, что на Харьков летят дроны. Мониторинговые телеграм-каналы тоже подтверждали это.
Россия бьет по АЗС
Четко видим новую тенденцию: враг целенаправленно бьет по автозаправочным станциям. Для ударов использует беспилотники типа V2U с искусственным интеллектом, предварительно настроенные именно на АЗС. Уже нанесено 15 ударов по 11 заправкам, причем несколько раз били повторно в одни и те же места,
– написал он.