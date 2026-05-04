Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Що відомо про вибухи в Харкові сьогодні?

Наразі інформації дуже мало.

Зафіксовано влучання ударного ворожого дрона по Холодногірському району. Наслідки уточнюємо,

– ідеться в дописі Терехова о 10:59.

Тривогу в Харкові дали о 10:25. Попередня тривога тривала понад 7 годин – з ночі до 10 ранку.

Кореспонденти Суспільного написали про вибух у Харкові о 10:43, а 15 хвилин указали, що лунають нові, можливо, за межами міста.

Повітряні сили повідомляли, що на Харків летять дрони. Моніторингові телеграм-канали теж підтверджували це.

Росія б'є по АЗС

Ігор Терехов указав , що за сім днів було 33 обстріли Харкова.

Чітко бачимо нову тенденцію: ворог цілеспрямовано б'є по автозаправних станціях. Для ударів використовує безпілотники типу V2U зі штучним інтелектом, попередньо налаштовані саме на АЗС. Вже завдано 15 ударів по 11 заправках, причому кілька разів били повторно в одні й ті ж місця,

– написав він.

Мер наголосив, що паніки чи дефіциту пального немає. І закликав власників АЗС посилити безпеку.