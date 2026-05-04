Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Что известно о взрывах в Харькове сегодня?

Сейчас информации очень мало.

Зафиксировано попадание ударного вражеского дрона по Холодногорскому району. Последствия уточняем,

– говорится в заметке Терехова в 10:59.

Тревогу в Харькове дали в 10:25. Предыдущая тревога длилась более 7 часов – с ночи до 10 утра.

Корреспонденты Суспильного написали о взрыве в Харькове в 10:43, а 15 минут указали, что раздаются новые, возможно, за пределами города.

Воздушные силы сообщали, что на Харьков летят дроны. Мониторинговые телеграм-каналы тоже подтверждали это.

Россия бьет по АЗС

Игорь Терехов указал , что за семь дней было 33 обстрела Харькова.

Четко видим новую тенденцию: враг целенаправленно бьет по автозаправочным станциям. Для ударов использует беспилотники типа V2U с искусственным интеллектом, предварительно настроенные именно на АЗС. Уже нанесено 15 ударов по 11 заправкам, причем несколько раз били повторно в одни и те же места,

– написал он.

Мэр подчеркнул, что паники или дефицита горючего нет. И призвал владельцев АЗС усилить безопасность.