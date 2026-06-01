В Харькове слышали взрыв

Вечером 1 июня в Харькове прогремел взрыв. Это произошло во время воздушной тревоги.

Детали собрал 24 Канал.

Смотрите также На Украину несутся новые волны "Шахедов": в Киеве раздаются взрывы

Что известно о взрыве в Харькове вечером 1 июня?

Конкретно в Харькове тревога прозвучала в 20:41. Также на момент публикации она есть в Харьковском и Чугуевском районах области.

Воздушные силы информировали, что БпЛА движутся из Белгородской области в направлении Чугуева.

Через десять минут, в 20:51, корреспонденты Суспильного сообщили о взрыве в Харькове.

Пока ни мэр Харькова Игорь Терехов, ни глава ОГА Игорь Синегубов не сообщали о возможных последствиях обстрела города или раненых.

Напоминаем, что быстрее всего о взрывах в Украине и их последствиях редакторы 24 Канала пишут в телеграм-канале нашего издания.

Впрочем, днем Игорь Терехов подвел итоги мая для Харькова и области.

"За месяц тревога в городе длилась суммарно более 16 полных суток. Для сравнения: по области этот показатель выше на десять суток и достигает 26 дней непрерывной опасности", – подчеркнул он.

Где сейчас тревога в Украине: смотрите онлайн-карту

Карта обновляется в реальном времени. Если в вашем регионе тревога – пройдите в укрытие, не пренебрегайте безопасностью!

В вечернем обращении Зеленский призвал обращать внимание на тревоги

Президент подчеркнул: еще действует предупреждение от разведок о подготовке россиян к массированному удару. Но наше государство готовится отражать атаки.