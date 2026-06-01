Что известно о взрыве в Харькове вечером 1 июня?
Конкретно в Харькове тревога прозвучала в 20:41. Также на момент публикации она есть в Харьковском и Чугуевском районах области.
Воздушные силы информировали, что БпЛА движутся из Белгородской области в направлении Чугуева.
Через десять минут, в 20:51, корреспонденты Суспильного сообщили о взрыве в Харькове.
Пока ни мэр Харькова Игорь Терехов, ни глава ОГА Игорь Синегубов не сообщали о возможных последствиях обстрела города или раненых.
Впрочем, днем Игорь Терехов подвел итоги мая для Харькова и области.
"За месяц тревога в городе длилась суммарно более 16 полных суток. Для сравнения: по области этот показатель выше на десять суток и достигает 26 дней непрерывной опасности", – подчеркнул он.
В вечернем обращении Зеленский призвал обращать внимание на тревоги
Президент подчеркнул: еще действует предупреждение от разведок о подготовке россиян к массированному удару. Но наше государство готовится отражать атаки.