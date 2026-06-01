Деталі зібрав 24 Канал.

Що відомо про вибух у Харкові увечері 1 червня?

Конкретно в Харкові тривога пролунала о 20:41. Також на момент публікації вона є у Харківському та Чугуївському районах області.

Повітряні сили інформували, що БпЛА рухаються з Бєлгородської області у напрямку Чугуєва.

За десять хвилин, о 20:51, кореспонденти Суспільного повідомили про вибух у Харкові.

Поки що ані мер Харкова Ігор Терехов, ані очільник ОВА Ігор Синєгубов не повідомляли про можливі наслідки обстрілу міста чи поранених.

Утім, вдень Ігор Терехов підбив безпекові підсумки травня для Харкова й області.

"За місяць тривога в місті тривала сумарно понад 16 повних діб. Для порівняння: по області цей показник вищий на десять діб і сягає 26 днів безперервної небезпеки", – наголосив він.

У вечірньому зверненні Зеленський закликав звертати увагу на тривоги

Президент наголосив: ще чинне попередження від розвідок про підготовку росіян до масованого удару. Але наша держава готується відбивати атаки.