Где упали вражеские беспилотники, показал местный телеграм-канал.

"Шахеды" упали без детонации

Вечером 25 мая мэр Харькова Игорь Терехов предупреждал, что российская армия продолжает атаковать город ударными дронами. Тогда он уточнил, что в Немышлянском и Новобаварском районах упали вражеские беспилотники. К счастью, они не сдетонировали.

Местные показали, что один из российских "Шахедов" после падения застрял в ветвях деревьев.

Российский беспилотник упал на дерево / Фото местного паблика

Другие неразорвавшиеся вражеские БпЛА попадали в мусорник и просто на землю. Еще один попал в жилой дом и упал на клумбу, отмечают местные.

"Шахеды" не сдетонировали после падения / Фото местных

Последние обстрелы Харьковщины: какие последствия?

25 мая враг нанес ракетный удар по Дергачам, что в пригороде Харькова. Под обстрелом было гражданское предприятие, повреждены и соседние объекты. Известно о двух погибших и 22 пострадавших в результате атаки.

23 мая российские террористы ударили по Балаклее. Повреждения получила культовое сооружение, учебное заведение и машины. Обошлось без пострадавших.

До этого на окружной дороге Харькова вражеский дрон попал в грузовик. От удара погиб водитель.