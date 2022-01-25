Водителя, который "под наркотиками" сбил подростков на переходе в Харькове, отпустили домой

Киевский райсуд Харькова отпустил под домашний арест водителя, сбившего двух подростков на переходе. В момент ДТП он находился под действием наркотиков.

Об этом рассказал в комментарии 24 канала спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко. Подозреваемому назначен круглосуточный домашний арест.

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Изменили меру пресечения

Судья Наталья Бородина изменила меру пресечения водителю 24 января. Вместо содержания в СИЗО его отпустили домой, под круглосуточный домашний арест на 60 суток.

Экспертиза установила у детей повреждение легкой и средней тяжести. Соответственно статью переквалифицировали,

– объяснил Дмитрий Чубенко.

Водителю инкриминируют нарушение правил дорожного движения, повлекшое травмы у пострадавших. Оставили также обвинения в управлении автомобилем в состоянии наркоопьянения.

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По словам Чубенко, такое решение прокуратура инициировала перед судом, поскольку содержание человека, подозреваемого не в тяжком преступлении, под стражей является незаконным.

ДТП на проспекте Науки

Происшествие произошло 11 ноября на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской в ​​Харькове. Водитель Toyota Land Cruiser сбил 2 подростка, которые шли по пешеходному переходу на зеленый свет.

Записи на камерах видеонаблюдения свидетельствуют, что водитель мчался на скорости и не собирался остановиться перед "зеброй". Он проехал на красный свет и протянул пострадавших на капоте через весь перекресток.

Водитель сбил 2 подростков на переходе и протащил через перекресток / Фото 24 канала

13-летних мальчика и девочку госпитализировали с серьезными травмами в Харьковскую городскую больницу. У обоих диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы, девочке зашивали рану на голове.

Не первое нарушение

В соцсетях опубликовали видео 18+ с места происшествия в Харькове, смотрите по ссылке. Не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой и детям.

Правоохранители сразу заподозрили, что нарушитель мог быть под влиянием психотропов или наркотиков. Ранее ему инкриминировались незаконное хранение запрещенных препаратов, но до суда дело не дошло.

Водителя увезли на медицинскую проверку. После аварии в Харькове, в сети обнародовали видео, где якобы водитель Toyota якобы искал "закладку".

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По неподтвержденной информации, автомобиль, на котором сбили детей, принадлежит местной агрофирме и связан с председателем Краснокутской РГА Юрием Раиным. Пользователи соцсетей предположили, что за рулем мог быть сын чиновника или его друг.

Издание Интерфакс – Украина также сообщило, что виновник ДТП в Харькове получил условный срок в мае 2021 года. Его приговорили к 3 годам тюрьмы за кражу с испытательным сроком на 1 год.