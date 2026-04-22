Били гражданских и угрожали оружием: ГБР разоблачило группу военнослужащих ТЦК

В среду, 22 апреля, правоохранители разоблачили преступную группу, в которую входили военнослужащие ТЦК. Те врывались в частные дома, избивали гражданских лиц и угрожали оружием, требуя признания в причастности к сбыту наркотиков.

Об этом информирует Государственное бюро расследований. Какие детали дела? Майор ТЦК совместно с военнослужащими подразделения охраны и группой рекрутинга совершил превышение служебных полномочий. Под видом мобилизационных мероприятий военнослужащие незаконно ворвались на частную территорию и, выдавая себя за сотрудников Службы безопасности Украины, избили гражданских лиц. Кроме того, сотрудники ТЦК угрожали оружием, пытаясь получить признание причастности к торговле наркотиками.