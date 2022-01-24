Восстановили мемориальную доску Юрию Шевелеву в Харькове, что уничтожили при Геннадии Кернесе

В Харькове торжественно представили восстановленную памятную доску языковеду Юрию Шевелеву. Установили ее на фасаде дома "Саламандра" по улице Сумской, 17.

Открытие прошло 22 января, в День Соборности Украины. Мемориальную доску установили в доме, где в 1915 – 1943 годах жил Шевелев.

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Восстановили мемориальную доску Шевелеву

Восстановить уничтоженную мемориальную доску на улице Сумской в Харькове пытались 8 лет. В конце концов, усилиями небезразличных украинцев удалось собрать необходимую сумму.

В Харькове восстановили мемориальную доску Юрию Шевелеву / Фото "Демсокиры"

По словам представителя общественной организации "Свитанок" Вадима Позднякова, цена восстановления исторической справедливости составляет 80 тысяч гривен. Над табличкой работали скульпторы, которые изготовили ее из антивандального материала.

Общественность собрала 80 тысяч на восстановление мемориальной доски / Фото Суспільного

На информационной дощечке указано имя и фамилия выдающегося филолога, годы его проживания в Харькове. Отмечено также, что языковед-славист, литературовед, украинский культурный и научный деятель известен и под псевдонимом Юрий Шерех.

Вадим Поздняков отметил, что сейчас жители Харькова выдвигают идеи по установлению бюста Юрию Шевелеву в сквере возле дома "Саламандра".

Активист надеется, что во второй раз мемориальную доску разбить не удастся. На территории вокруг хотят установить камеры видеонаблюдения для дополнительной защиты.

Смотрите видео: в Харькове восстановили мемориальную доску Юрию Шевелеву

Вандализм в Харькове

Памятную табличку Юрию Шевелеву установили в Харькове по улице Сумской, 17 в сентябре 2013 года. Инициаторами выступили местные общественные организации, все действия были согласованы с Харьковской мэрией.

Общественность собрала необходимое количество денег на установку таблички. Однако через несколько недель городской совет Харькова решил ее демонтировать, из-за якобы сотрудничества языковеда с немцами во время Второй мировой войны.

Неизвестные разбили дощечку Юрию Шевелеву в Харькове / Фото "МедиаПорт"

Пока харьковчане судились за право установить табличку, вандалы ее разбили. По информации издания "МедиаПорт", трое мужчин сделали это на глазах у журналистов и представились работниками коммунального предприятия "Жилкомсервис".

Сами коммунальщики от их действий открестились. В то же время неизвестные мужчины сначала попытались отломить доску от стены, затем разбили ее на несколько частей и забрали с собой.

Вандалы представились коммунальщиками / Фото "МедиаПорт"

Харьковский апелляционный суд впоследствии отменил решение мэрии о демонтаже мемориальной доски. Но восстановить ее удалось только через 8 лет.

Экс-мэр Харькова Геннадий Кернес после акта вандализма в Харькове собрал брифинг. Он заявил, что власти города никоим образом не причастны к разрушению дощечки Шевелеву.

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