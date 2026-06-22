Враг нанес удар по Харькову: есть попадания возле многоэтажного дома и пострадавшая

Вечером 22 июня российская армия обстреляла Харьков с помощью дрона. В результате уже известно об одной пострадавшей.

Об этом написал мэр Харькова Игорь Терехов.

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Каковы последствия удара по Харькову вечером 22 июня?

В 18:35 Игорь Терехов написал, что вражеский дрон атаковал Салтовский район. Позже мэр раскрыл детали атаки.

Зафиксировано попадание ударного дрона вблизи жилого многоэтажного дома. Пострадала женщина — она получила ранения ног,

– заявил мэр Харькова.

Глава Харьковской ОВА добавил, что пострадавшая – 48-летняя женщина, медики оказывают ей необходимую помощь. Экстренные службы выехали на место попадания.

Напомним, россияне наносили удары с помощью дронов по Харькову и вечером 21 июня. Тогда был нанесен удар по многоэтажному дому на уровне 12-го этажа, пострадавших тогда не было.

Также мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что российские войска днем 21 июня атаковали управляемыми авиабомбами теплоэлектроцентраль в пригороде Харькова. В результате удара поврежден объект критической инфраструктуры, обеспечивающий энергоснабжение города.