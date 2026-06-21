Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил мэр Игорь Терехов.

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Что известно об обстреле со стороны россиян?

По словам Терехова, по объекту критической инфраструктуры выпустили три КАБа. Именно эта ТЭЦ обеспечивает электроэнергией не только прилегающие населенные пункты, но и часть Харькова.

Отметим, что первые взрывы в районе города прогремели около 15:18. После этого жители слышали еще несколько мощных взрывов. Незадолго до атаки Воздушные силы Украины предупреждали о движении управляемых авиабомб в направлении севера Харьковской области. Позже также сообщали об угрозе БПЛА для города.

По словам Терехова, уточняются масштабы повреждений и возможные последствия удара для энергетической инфраструктуры. Известно, что это уже третий день, когда российские войска атакуют Харьков и его окрестности управляемыми авиабомбами.

Напомним, утром 21 июня оккупанты нанесли удар дроном типа "Молния" по жилой многоэтажке в Киевском районе города. По словам городского головы Игоря Терехова, беспилотник попал между двумя верхними этажами 12-этажного дома. В результате атаки в здании выбило окна. Предварительно обошлось без пострадавших.

В ночь на 20 июня российские войска нанесли авиаудар по Харькову, применив управляемые авиабомбы. Один из КАБов попал в двухэтажный жилой дом в Холодногорском районе города, еще одну бомбу сбили силы ПВО. В результате атаки погиб один человек, еще девять получили ранения, среди них двое детей. Все пострадавшие госпитализированы.