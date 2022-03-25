ВСУ до сих пор держат позиции и ведут бои за Изюм: информация о "взятии" города – фейк

Оккупант и в дальнейшем пытается захватить город Изюм на Харьковщине. Впрочем, Вооруженные Силы Украины не сдают позиции и ведут бои с орками, нанося им значительные потери.

В Харьковской области всю ночь продолжались обстрелы жилых районов из оружия дальнего действия. Сейчас пожарные ликвидируют последствия нападения. Количество пострадавших устанавливают.

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При этом оккупанты пытаются дезинформировать украинский народ, распространяя пропагандистские заявления о взятии Изюма. Однако это фейк – ВСУ держат позиции и ведут бой в Изюме.

Кроме того, рашисты обстреляли Дергачи – есть раненые, а в Малой Рогани вертолет оккупантов обстрелял свои же позиции танкового полка, уничтожил российскую технику и живую силу.

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