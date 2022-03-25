В Харківській області всю ніч тривали обстріли житлових районів зі зброї дальньої дії. Наразі пожежники ліквідують наслідки нападу. Кількість постраждалих встановлюють.

Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій

При цьому окупанти намагаються дезінформувати український народ, поширюючи пропагандистські заяви про взяття Ізюму. Однак це фейк – ЗСУ тримають позиції та ведуть бій в Ізюмі.

Крім того, рашисти обстріляли Дергачі – є поранені, а в Малій Рогані вертоліт окупантів обстріляв свої ж позиції танкового полку, знищив російську техніку та живу силу.