Выращивает манго и ананасы зимой: украинка создала тропический сад дома

В Харьковской области в селе Хотомля посреди зимы выращивают экзотические фрукты. Тропики 7 лет назад на собственном дворе высадила Валентина Черкашина.

В один день женщина решила – ей не хватает тропического счастья. И теперь в полсотни километров от Харькова туристы едут погулять по цитрусовой аллее.

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В теплице – ананасы, манго, грейпфруты, гуава, бананы, муррайя, инжир и кофе. А лимонов 74 вида – это четверть от всех, которые есть в мире.



Женщина выращивает экзотические фрукты в Украине / Скриншот из видео 24 канала

И если эти цитрусовые удивляют только размером и ароматом, то есть и такие, которые и назвать лимоном сложно.



Фрукты растут даже зимой / Скриншот из видео

Хобби не из дешевых

В Украине сейчас только 3 крупных подобных хозяйства. Содержать их финансово трудно. Раньше женщина занималась швейным делом, но душа пожелала перемен и чего-то нового.

"Я поняла, что самое важное для человека, это когда он сам себе интересен. В это время на экране телевизора промелькнул проект в Броварах. Я быстренько села в машину, чтобы посмотреть. Это был апрель месяц, когда активно цвели цитрусовые", – вспомнила Валентина Черкашина.

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Туристы съезжаются с окраин

Выращивать плоды на продажу женщина не собирается. Зато помогает другим получить ананасы в кадках и бананы в квартире.



Туристы приезжают, чтобы увидеть необычный сад / Скриншот из видео

Украинскую почву для того, чтобы тропики плодоносили, пришлось изрядно подпитать. А теплицы буквально закопать в землю. И теперь плоды есть независимо от луны и даже независимо от дерева.

Сейчас Валентина открыла теплицы для экскурсий. Гости приезжают группами, просятся на корпоратив под пальмами и ищут вдохновения среди благовоний цитрусов. В пандемию ее оранжерея стала топовым туристическим местом региона.