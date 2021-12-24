Зеленский переназначил председателя Полтавской ОГА Синегубова в Харьковскую

Президент назначил Олега Синегубова на должность председателя Харьковской областной государственной администрации. Ранее он возглавлял Полтавскую ОГА.

Соответствующий указ глава государства подписал в пятницу, 24 декабря. Политик вручил Синегубову служебное удостоверение и объяснил, чего от него ожидает.

Ранее Харьковская таможня получила нового руководителя Мошенника: что о нем известно​

Зеленский оценил работу Синегубова на Полтавщине

Президент подчеркнул, что чиновнику удалось наладить эффективную работу в Полтавской ОГА. Благодаря этому удалось достичь результатов в регионах. Говорится, в частности, о запуске объектов-долгостроев и успешной борьбе с коронавирусом. Зеленский обратил внимание и на то, что показатели вакцинации на Полтавщине – одни из лучших в стране. Более того, появилась стратегия развития области и стартовал ряд проектов.

Надеюсь, Харьковщину ждут не менее заметные изменения и как результат – весомые достижения и развитие,

– отметил глава государства.

Что чиновник говорит о своем назначении

Как заверил новый глава Харьковской ОГА, он сознает, какая ответственность ложится на его плечи. Чиновник подчеркнул, что будет делать все возможное, чтобы достичь качественных изменений в области. Синегубов заверил, что понимает специфику и проблемы региона. Он считает, что опыт работы на Полтавщине пригодится ему.

Что известно об Олеге Синегубове: основное

38-летний юрист, ученый и предприниматель. Женат, воспитывает сына. Высшее образование получил в Национальном университете внутренних дел. Является доктором юридических наук.

После выпуска служил в органах внутренних дел. С 208 до 2019 года работал в Харьковском университете внутренних дел прошел путь от старшего преподавателя до декана факультета.

С 208 до 2019 года работал в Харьковском университете внутренних дел прошел путь от старшего преподавателя до декана факультета. В 2018 году был одним из претендентов на должность судьи Высшего антикоррупционного суда Украины. Впрочем, не смог пройти конкурсный отбор.

В октябре 2019 года Кабмин согласовал назначение Синегубова председателем Полтавской облгосадминистрации. На этом посту он находился более 2 лет.