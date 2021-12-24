Відповідний указ глава держави підписав у п'ятницю, 24 грудня. Політик вручив Синєгубову службове посвідчення й пояснив, чого від нього очікує.

Раніше Харківська митниця отримала нового очільника Шахрая: що про нього відомо​

Зеленський оцінив роботу Синєгубова на Полтавщині

Президент наголосив, що чиновнику вдалося налагодити ефективну роботу в Полтавській ОДА. Завдяки цьому вдалося досягти результатів у регіонів. Мовиться, зокрема, про запуск об'єктів-довгобудів та успішну боротьбу з коронавірусом. Зеленський звернув увагу й на те, що показників вакцинації на Полтавщині – од ні з найкращих у країні. Ба більше, з'явилася стратегія розвитку області й стартувала низка проєктів.

Сподіваюся, на Харківщину чекають не менш помітні зміни і як результат – вагомі досягнення та розвиток,

– зазначив глава держави.

Що чиновник каже про своє призначення

Як запевнив новопризначений очільник Харківської ОДА, він усвідомлює, яка відповідальність лягає на його плечі. Чиновник підкреслив, що робитиме все можливе, аби досягти якісних змін в області. Синєгубов запевнив, що розуміє специфіку та проблеми регіону. Він вважає, що досвід роботи на Полтавщині стане йому у пригоді.

Довідка. Замість Синєгубова Полтавську ОДА тимчасово очолить 41-річний Дмитро Лунін. До цього він обіймав посаду першого заступника голови облдержадміністрації.

Що відомо про Олега Синєгубова: основне