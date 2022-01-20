Женщина впала в кому после отдыха: трагедию в "Харьковской Швейцарии" начали расследовать

В горнолыжном комплексе в Харьковской области травмировалась и впала в кому женщина. Впоследствии это дело начали расследовать.

Речь идет об инциденте, который случился "Харьковской Швейцарии" еще в воскресенье 16 января. Потерпевшая перевернулась во время тюбингового катания и получила травму головы. Следует отметить, что об открытии производства в региональном управлении прокуратуры сообщили лишь через 4 дня.

Детали травмирования Отдых закончился комой: в "Харьковской Швейцарии" тяжело травмировалась женщина

Пропустили халатность персонала

По данным следователей, после того, как случился инцидент, работников трассы просили остановить катание. Однако они никак не отреагировали и это привело к тому, что на женщину еще наехал мужчина, который также спускался на тюбе с горы.

Впоследствии пострадавшая потеряла сознание и ее госпитализировали. Вероятной причиной инцидента считают то, что снежная трасса была нерасчищенной. Однако следствие еще продолжается, поэтому эта версия не окончательна.

Какое наказание за это возможно

Следователи открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасной эксплуатации сооружений, которое повлекло тяжелые последствия. Если удастся установить, кто виноват, этому человеку будет грозить от 2 до 5 лет заключения.

Что было известно ранее

Родственница пострадавшей написала, что работники комплекса подошли к ним нескоро.

В таком состоянии женщину нельзя было лишний раз переносить, но ее пытались поднять и посадить.

Скорая же приехала туда через 2 часа и это объяснили сильными пробками, которые были в тот день.

Медики диагностировали у потерпевшей черепно-мозговую травму.

Впоследствии потерпевшей провели сложную операцию, однако она до сих пор находится в коме.

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