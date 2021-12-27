"Щедрик" у виконанні оркестру Нацгвардії: чарівне відео з харківського ТРЦ
Джерело:Академія Нацгвардії України
У харківському ТРЦ Nikolsky 26 грудня влаштували флешмоб із оркестром Академії Нацгвардії. Музиканти й хор виконали відому композицію Миколи Леонтовича “Щедрик”.
Разом із оркестром також виступали студенти Харківського університету мистецтв імені Котляревського. Згодом у мережі оприлюднили відео цієї події та воно набуло чималого розголосу.
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Хор був поміж глядачів
До виступу оркестр і студенти готувалися приблизно місяць. Загалом дарували святковий настрій містянам 85 людей.
Виконання "Щедрика" в ТРЦ / Фото Академії Нацгвардії
На відео видно, що спершу музиканти заграли стрілецький марш. Проте згодом почався "Щедрик" і до виконання долучилися люди, які стояли поміж глядачів. Коли композиція закінчилася, здійнялася хвиля бурхливих аплодисментів і чулися викрики “браво”.
Оркестр Нацгвардії виконує "Щедрик" у ТРЦ: дивіться відео
Як "Щедрик" став відомимЦе народна колядка, яка стала вкрай популярною саме в музичній обробці Миколи Леонтовича. Уперше "Щедрика" виконав хор Київського університету в 1916 році. Відтак у 2021 році композиції виповнюється 105 років.
5 жовтня 1921 року композицію вперше виконали на концерті в Нью-Йорку. А вже в 1936 році американець українського походження Петро Вільговський, який працював для радіо NBC, створив англійську версію слів до "щедрика" – Carol of Bells.
Інформація взяла з Укрінформу
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Читайте повний текст допису Національної академії Нацгвардії України:
Оркестр Академії та студенти Університету мистецтв подарували харків'янам різдвяний флешмоб. 85 музикантів та виконавців понад місяць готувалися задля того, щоб створити харків'янам святковий настрій.
17 година вечора. У гомін найбільшого та найсучаснішого у місті торгово-розважального центру майже вриваються звуки Стрілецького маршу, а біля центральної ялинки з'являються музиканти у військовій формі. Покупці та відвідувачі чисельних кафе на 5 поверхах торгівельного центру дістають мобільні телефони – мабуть, ви вже бачили ці відео у соціальних мережах.
Лунає мелодія, яку знають в усьому світі. Мелодія, яку у багатьох країнах вважать своєю та невід'ємною ознакою Різдва – "Carol of Bells", або "Щедрик" - всесвітньо відомий твір для хору українського композитора Миколи Леонтовича.
А де ж хор? Глядачі здивовано озираються по сторонах, аж тут – саме глядачі починають поспівувати військовим оркестрантам: "Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка …"