Шкуродер застрелив собаку в Харкові на території приватного будинку

У поліції розслідують справу моторошного вбивства собаки в Харкові. Господарка знайшла тіло тварини.

Про інцидент 42-річна жінка заявила 1 лютого зранку. Вона знайшла застреленим улюбленця на території свого дому.

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Вбивство собаки в Харкові

Пес весь час був прив'язаним до повідця. Відтак, за межі приватної території не виходив.

У будинку тимчасово ніхто не живе. Однак господарка щодня приходила годувати тварину.

У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з твариною. Зловмисникам загрожує до 3 років ув'язнення.



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Знущання у Чернівцях

Інший прикрий випадок стався у Чернівцях наприкінці січня. Місцеві жителі знайшли собаку, з якого познущалися невідомі.

Тварині на лапу одягли товстий карабін. Ветеринарам довелося його спилювати болгаркою.

Життю собачки вже ніщо не загрожує. Правоохоронці розшукують зловмисників.

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