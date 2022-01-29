Песика знайшли на вулиці Димківській, 12. Про це повідомила директорка Центру стерилізації Ольвія Попова.

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У якому стані собака

Наразі життю собаки нічого не загрожує. Він перебуває у ветлікарні центру. Карабін з лапки зняли болгаркою.

Сьогоднішній випадок перевищує жорстоке поводження з тваринами, це садизм!

– наголосила Попова.

Тепер розшукують власників та тих, хто щось знає про ситуацію.



"Якщо хтось має якусь інформацію про цю страшну ситуацію повідомте, тому що ці садисти живуть і ходять біля нас, вони в нашому суспільстві і це страшно!" – підсумувала директорка.

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Ветеринари у Чернівцях врятували собаку з пластиковою пляшкою на голові. Чотирилапий понад тиждень ходив з нею, через що весь цей час не їв та не пив.

Після порятунку їжу тварині давали поступово. Як песик втрапив у таку біду – невідомо.

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Текст поста Ольвії Попової:

Сьогоднішній випадок перевищує жорстоке поводження з тваринами, це садизм!!! Собаці наділи товстий карабін на лапу, як сережку. Щоб таке зробити мали брати участь як мінімум три моральні уроди, карабін товстий і, щоб розтискати його, потрібні сильні руки.

Собака з вулиці Димківська 12, якщо хтось має якусь інформацію про цю страшну ситуацію повідомте, тому що ці садисти живуть і ходять біля нас, вони в нашому суспільстві і це страшно!!!!

Зараз собака відпочиває наші ветлікарі Мкп "Центр стерилізації тварин" його звільнили від постійного болю, карабін знімали болгаркою.

Як завжди люди бачили понад 2 тижні собаку в такому стані і мовчали.