Собаку нашли на улице Дымковской, 12. Об этом сообщила директор Центра стерилизации Ольвия Попова.

Читайте также Семья хотела взять нового любимца, а нашла потерянную собаку: трогательное фото

В каком состоянии собака

Сейчас жизни собаки ничего не угрожает. Она находится в ветлечебнице центра. Карабин с лапки сняли болгаркой.

Сегодняшний случай превышает жестокое обращение с животными – это садизм!

– подчеркнула Попова.

Теперь разыскивают владельцев и тех, кто что-то знает о ситуации.

"Если кто-то имеет какую-то информацию об этой страшной ситуации, потому что эти садисты живут и ходят среди нас, они в нашем обществе и это страшно!"– подытожила директор.

В Черновцах собаку освободили из ловушки

Ветеринары в Черновцах спасли собаку с пластиковой бутылкой на голове. Четвероногий больше недели ходил с ней, из-за чего все это время не ел и не пил.

После спасения пищу животному давали постепенно. Как песик попал в такую беду – неизвестно.

Собака проплыла 10 километров по реке в поисках хозяина: смотрите видео

Текст поста Ольвии Поповой:

Сегодняшний случай превышает жестокое обращение с животными – это садизм!!! Собаке надели толстый карабин на лапу, как серьгу. Чтобы такое сделать должны были участвовать как минимум три моральных урода, карабин толстый и, чтобы разогнуть его, нужны сильные руки.

Собака с улицы Дымковская 12, если кто-то имеет какую-то информацию об этой страшной ситуации, потому что эти садисты живут и ходят возле нас, они в нашем обществе и это страшно!!!!

Сейчас собака отдыхает наши ветврачи Гкп "Центр стерилизации животных" его освободили от постоянной боли, карабин снимали болгаркой.

Как всегда люди видели более 2 недель собаку в таком состоянии и молчали.