Стелю в метро Харкова обстукуватимуть: на одній зі станцій відпала штукатурка

У харківському метрополітені на одній зі станцій відвалився шматок тинькування зі стелі. Комунальники прибирають вестибюль.

Інцидент трапився на станції "Площа Конституції" у метро Харкова. Це було досить небезпечно для пасажирів, оскільки відбулося одразу біля входу в підземку.

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Обвалилася стеля в метро

Комунальники прибирають завали зі штукатурки. Всього назбиралося понад 10 мішків зі сміттям.



У метро Харкова відвалився шматок стелі / Фото Юрія Сидоренка

Речник Харківської міськради Юрій Сидоренко заявив, що комісія встановлює причини події. Для запобігання нещасним випадкам, стелю обстукають, щоб виявити небезпечні ділянки.

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Вирішили перевірити також стелі у всіх вестибюлях на усіх станціях метрополітену Харкова. Про причини обвалу та результати розслідування обіцяють повідомити згодом.



Комунальники прибирають станцію харківського метро після обвалу / Фото Юрія Сидоренка

За словами речника харківського метро Олексія Бітнера, обвал стався о 8 ранку. У зв'язку з цим, прохід на станцію частково обмежили.

Попередньо відомо, що жертв та постраждалих внаслідок падіння тинькування зі стелі немає. Зі скаргами до адміністрації підземки наразі ніхто не звертався.

Потоп у харківському метрополітені

Напередодні, 11 січня, у метро Харкова стався ранковий потоп. Олексій Бітнер запевнив, що обвал стелі на "Площі Конституції" з цим випадком не пов'язаний.

Це абсолютно в іншому місці,

– заявив Бітнер.

Відомо, що в Шевченківському районі Харкова стався порив водогону. Через це затопило частину Холодногірсько-Заводської лінії метро.



Метрополітен Харкова затопило / Фото з телеграму "Труха"

Труба перебуває на балансі компанії "Житлобуд-1". Неполадку на вулиці Клочківській, 23 оперативно ліквідували.

Поїзди тимчасово не курсували, у зв'язку з чим у підземці утворився транспортний колапс. Метро було переповнене пасажирами, які спішили у справах.

Текст публікації Юрія Сидоренка у фейсбуці:

"Щодо обвалу стелі у вестибюлі на станції пл. Конституції.

Там уже працює комісія метрополітену, яка з'ясовує причини того, що сталося. Найголовніше, що ніхто не постраждав.

Стелю далі "обстукуватимуть". Також перевірять стелі всіх вестибюлів усіх станцій підземки.

Про причини обвалу повідомимо, щойно вони будуть зрозумілі".