Инцидент произошел на станции "Площадь Конституции" в метро Харькова. Это было довольно опасно для пассажиров, поскольку произошло сразу у входа в подземку.

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Обвалился потолок в метро

Коммунальщики убирают завалы из штукатурки. Всего насобиралось более 10 мешков с мусором.



В метро Харькова отвалился кусок потолка / Фото Юрия Сидоренко

Спикер Харьковского горсовета Юрий Сидоренко заявил, что комиссия устанавливает причины произошедшего. Для предотвращения несчастных случаев, потолок обстукают, чтобы выявить опасные участки.

При входе на станцию "Площадь Конституции" упал тиньк с потолка: смотрите видео

Решили проверить также потолки во всех вестибюлях на всех станциях метрополитена Харькова. О причинах обвала и результатах расследования обещают сообщить позже.



Коммунальщики убирают станцию харьковского метро после обвала / Фото Юрия Сидоренко

По словам представителя харьковского метро Алексея Битнера, обвал произошел в 8 утра. В связи с этим, проход на станцию частично ограничили.

Предварительно известно, что жертв и пострадавших в результате падения штукатурки с потолка нет. С жалобами в администрацию подземки пока никто не обращался.

Потоп в харьковском метрополитене

Накануне, 11 января, в метро Харькова произошел утренний потоп. Алексей Битнер заверил, что обвал потолка на "Площади Конституции" с этим случаем не связан.

Это совершенно в другом месте,

– заявил Битнер.

Известно, что в Шевченковском районе Харькова произошел порыв водопровода. Из-за этого затопило часть Холодногорско-Заводской линии метро.



Метрополитен Харькова затопило / Фото из телеграма "Труха"

Труба находится на балансе компании "Жилстрой-1". Неполадку на улице Клочковской, 23 оперативно ликвидировали.

Поезда временно не курсировали, в связи с чем в подземке образовался транспортный коллапс. Метро было переполнено пассажирами, спешившими по делам.

Текст публикации Юрия Сидоренко в фейсбуке:

"Относительно обвала потолка в вестибюле на станции пл. Конституции.

Там уже работает комиссия метрополитена, которая выясняет причины случившегося. Самое главное, что никто не пострадал.

Потолок дальше будут "обстукивать". Также проверят потолки всех вестибюлей всех станций подземки.

О причинах обвала сообщим, как только они будут понятны".