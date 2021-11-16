Трамвай переїхав студентку з Індії: нові деталі трагедії в Харкові

У Харкові 15 листопада під колеса трамваю потрапила 19-річна дівчина. Її екстрено відвезли до лікарні, однак травми були несумісними з життям.

Наступного дня про загиблу розповіли у виші, де вона вчилася. Виявилося, що дівчина – уродженка Індії Мiшра Кхушбу.

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Що відомо про загиблу

У Харківському медичному університеті повідомили, що вона була студенткою 2 курсу. Іноземка навчалася за спеціальністю "Медицина".

Ректорат, співробітники й студенти глибоко сумують з приводу смерті Мiшра Кхушбу та висловлюють щирі співчуття її родині й близьким,

– зазначили в університеті.

Також там додали, що Мішра була студенткою 7 факультету з підготовки іноземних студентів.

Коротко про цю аварію

Це сталося на вулиці Академіка Павлова приблизно о 14 годині. Дівчина потрапила під трамвай, бо йшла в навушниках і не почула його.

Після потрапляння до лікарні пацієнтка впала в кому. Лікарі діагностували в неї численні переломи та струс мозку. Про загибель стало відомо приблизно о 17:30.