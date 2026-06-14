"Підіймаю очі, FPV висить над нами": як поліцейські дивом урятувалися від 2 дронів

Зранку 21 травня російські FPV-дрони атакували окружну дорогу Харкова. Росіяни знищили вантажівку та, на жаль, вбили водія. На виклик прибули патрульні, яких теж атакували.

Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла, що екіпаж вцілів. Коли ще не закрили цю ділянку окружної дороги, то повз проїжджали автівки. В одній з них був Сергій Кононіхін зі своїм напарником.

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"Вони зупинилися, тому що бачили, що палає дві машини, хотіли надати допомогу. Виявилося, що нема кому. У цей час їх атакували. Вони пережили дві атаки безпілотниками. Це велика радість, що їм вистачило і швидкості, і вправності, і бойового досвіду обом вижити, врятуватися", – сказала вона.

Як правоохоронці пережили атаку?

Заступник командира Полку поліції особливого призначення Сергій Кононіхін поділився, що у нього була контузія та отруєння невідомою речовиною. Це вперше, коли неподалік Харкова з таких FPV-дронів скидають не тільки вибухівку, а ще й щось отруйне. Цей факт вже перевіряють.

Ми взялися за ручки дверей. Я чую шум FPV. Я кажу: "Максиме, FPV до нас летить". Підіймаю очі, а він висить над нами, над сіткою. Говорю: "Розбігаємось у різні сторони". Я почав рух, а цей дрон заскакує під сітку, починає мене, як зайця, ганяти у коридорі. Ти біжиш, ні вліво, ні вправо. Де Максим зробив ту дірку, ти не розумієш. Думаю: "Та ні, сильно не побігаю". Перескочив через відбійник і під сітку. А сітка знизу затягнута, не розумію, як натягнути добре,

– пригадав чоловік.

Він не може згадати, як опинився під сіткою. Дрон завдав ураження по автомобілю. Згодом вони почули другий БпЛА. Правоохоронці розбіглися у різні сторони, і тоді авто остаточно розбили. Крім того, ворог кинув якусь отруйну речовину.

У шпиталі я почав задихатися. Я кажу, що у мене у грудях щось болить. Вони: "Ми не будемо відпускати тебе додому, щоб ти речі зібрав, тому що може бути усе, що завгодно". Потім вночі дуже сильно почало пекти в грудях. Зранку терапевт почав слухати, говорить: "Я не чую твого дихання. Як фахівець, чую, що в тебе набряк бронхів",

– сказав Кононіхін.

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Зараз його вже виписали з лікарні. Крім цих двох ударів, була ще одна атака. Коли чоловіки евакуювалися, виходили пішки і викликали допомогу, щоб вибратися далі від цього небезпечного місця, то побачили, що рятувальники їдуть на виклик про пожежу третього автомобіля. Вони зупинили їх та не дозволили їхати туди.

Це такий щасливий збіг, тому що буквально у ці ж хвилини росіяни спрямували безпілотник "Молнія" ще раз, на цю ж ділянку, щоб атакувати. Мета цього обстрілу абсолютно не зрозуміла. Зробити теракт, налякати людей, закрити на певний час цю ділянку окружної. Тут немає розуміння, просто завдати жертв і болю людям, які могли б потрапити під ці удари,

– зазначила Черненко.

На цей момент ділянка окружної дороги в Харкові закрита. Там намагаються відновити рух, але для цього треба забезпечити безпеку. Зараз не варто їхати туди.