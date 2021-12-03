Вбивство 6-річної Мирослави Третяк: відмовили в компенсації родичам дівчинки

Суд відмовив у компенсації Мирослави Третяк. Цю 6-річну дівчинку вбили на Харківщині наприкінці липня.

Судовий розгляд жахливого злочину закінчився 2 грудня. Саме тоді й пролунала відмова у компенсації, якої домагалися родичі.

Зауважте Хочу, щоб його ув'язнили довічно, – мама вбитої Мирослави Третяк про завершення слідства

Чому вони вимагали гроші

У своєму клопотанні родичі загиблої заявили, що до моторошного злочину, зокрема, призвела бездіяльність влади. Відтак вони хотіли отримати компенсацію від держави.

Сума, яку надіялися отримати люди – 100 мільйонів гривень. Проте під час засідання довести бездіяльність влади не змогли.

Суд вважав, що ми не довели бездіяльність державних органів, які ігнорували сигнали та не звертали уваги на поведінку підлітка,

– розповів адвокат сім'ї.

Він додав, що з сім'ї невдовзі мають стягнути 7 тисяч гривень. Саме стільки коштувало поховання дівчинки.

Коротко про цю моторошну подію

28 липня повідомили, що в Старому Салтові на Харківщині зникла 6-річна Мирослава Третяк. Її негайно почали розшукувати не лише правоохоронці, а й місцеві мешканці.

Наступного дня її знайшли жорстоко вбитою та зґвалтованою в закинутій будівлі пилорами. Незадовго після цього затримали головного підозрюваного у справі. Ним виявився 13-річний сусід дитини.

Він через кілька днів зізнався в скоєнні цього злочину. Під час допитів хлопець пояснив, що "вона всіх у дворі дістала", тому він нібито це зробив. 18 жовтня рідні вбитої подали позови проти сім'ї підозрюваного, а також державних органів. Вони вимагали моральну компенсацію. 2 грудня 13-річного вже визнали винним і тепер він відправиться на 3 роки в спецзаклад.