Вбивство 6-річної Мирослави Третяк: суд у Харкові відхилив апеляцію, готують скаргу в ЄСПЛ

Харківський апеляційний суд розглянув скаргу в справі вбивства 6-річної Мирослави Третяк. Апеляцію родини загиблої відхилили.

Про це повідомили в адвокатському об'єднанні "Донець і партнери". Судове засідання відбулося 22 лютого.

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Розгляд скарги

За інформацією адвокатів сім'ї вбитої дівчинки, у резонансній справі було достатньо доказів. Однак суд не захотів повноцінно розглядати справу щодо визнання винною держави у бездіяльності.

Харківський апеляційний суд виявився не готовий винести справедливе та правосудне рішення і визнати державу винною в багаторічній бездіяльності,

– заявили в об'єднанні.

Відомо, що на засіданні не допитали свідків. Раніше їх не зміг викликати Вовчанський районний суд.

Мовиться про представників держави, які мали б розповісти деталі справи. Захисники переконані, що розгляд відбувся "формально та поверхнево".

Адвокат Артем Донець представляє сторону батьків вбитої дівчинки. Сторона готує касаційну скаргу та звертатиметься до Верховного Суду, а також надішле скаргу до Європейського суду з прав людини.

Бездіяльність держави

13-річний Богдан, якого визнали винним у вбивстві 6-річної Мирослави, в повсякденному житті неодноразово проявляв агресію. Батьки загиблої та адвокат переконані, що якби соцслужби та інші відповідальні держоргани звернули на це увагу, трагедії можна було б уникнути.

Водночас експертиза підтвердила, що дівчинку перед смертю могли двічі зґвалтувати. Ймовірно, сексуальне насильство та вбивство міг вчинити дорослий чоловік.