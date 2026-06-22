Такого не було із січня: що відомо про наслідки цинічних обстрілів Харкова

Минулий тиждень виявився важким для Харкова та області. Зафіксовані удари Росії з використанням КАБів. Атак із застосуванням керованих авіаційних бомб по обласному центру не було із січня 2026 року. Наразі вони поновилися.

На цьому наголосила кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, уточнивши, що за попередній тиждень по Харкову противник запустив шість КАБів, один з них вдалося збити, інші завдали суттєвої шкоди.

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Обстріл Харкова КАБами: що розповіли потерпілі?

Росія завдала авіаудар 20 червня по Холодногірському району Харкова. Одне з влучань відбулося у двоповерховий житловий будинок, він частково зруйнований. Мешканці квартир опинилися під завалами. Внаслідок атаки загинув 76-річний чоловік.

"Якщо взагалі говорити про КАБи, в нас 19 червня цей же район був атакований авіабомбою. Суттєво був пошкоджений приватний сектор, горіли склади. На жаль, загинув охоронець. На світанку відбулась нова атака. КАБ влучив у будинок", – розповіла Черненко.

Детальніше про ситуацію на Харківщині: дивіться у відео

Постраждало 9 людей, серед них було 2 дітей. В лікарні досі перебуває 4 осіб. Пацієнта, який був у найважчому стані, завдяки медикам вдалося стабілізувати. Харків'яни, які пережили атаку КАБами, поділилися, що відчули того дня. Серед них – жінка, чий свекор внаслідок авіаудару загинув, її чоловік та донька перебувають в лікарні.

Жінка пригадує, що тільки-но хотіла відчинити двері до туалету, як почула гул. Вона відчула, що все посипалось їй на голову. Тоді Олена присіла, закрила голову руками. У ту мить не могла зрозуміти, що відбувається. Потім почала кричати, кликати свекра, чоловіка та доньку.

Я лізла в кімнату навпочіпки. Я коли долізла до вікна, то зрозуміла, що на першому поверсі. В неї стирчала голова, почала її розгрібати. На ній плита лежала, хіба ж я в силах була її підняти, якщо для цього техніку залучають? Вона кричала: "Рятуйте, допоможіть". Я нічого не могла вдіяти, тільки подавала їй пити воду,

– поділилася Олена Цибульник, постраждала.

Інший потерпілий, чиє житло пошкоджене, розповів, що наприкінці літа мав заселятися в оновлену квартиру. Їхав у місто, аби фарбувати двері. Та не сталося, російська атака КАБом зруйнувала плани.

У 2022 році сюди прилітало. Тоді тільки вікна повибивало. Потім у 2025-му почали робити ремонт, щоб приїхати сюди з дівчиною. У серпні – вересні мали переїхати,

– озвучив Роман.

Наразі триває робота експертної комісії, аби з'ясувати, чи підлягає пошкоджений від обстрілу будинок відновленню. Дах і другий поверх практично знищені.

Окрім ударів КАБами, російська армія активізувала атаки FPV-дронами вже не тільки по передмістю Харкова, а й по його околицях. Внаслідок такої атаки загинув чоловік, який їхав разом із сестрою в цивільній автівці. Попередньо у прокуратурі повідомили, що влучив по цьому авто дрон на оптоволокні.

Протягом минулих вихідних було декілька тривог у П'ятихатках саме через атаки таких безпілотників. Зафіксовані влучання по стоянці автотранспорту (обійшлося без постраждалих) і по багатоповерхових будинках.