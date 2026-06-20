Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов на місці одного з ударів, передає Суспільне.

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Що відомо про удар КАБами по Харкову 20 червня?

За словами Терехова, одна з ворожих авіабомб влучила у двоповерховий житловий будинок. Завдяки оперативній роботі рятувальників, комунальних служб та міського департаменту надзвичайних ситуацій вдалося врятувати 9 людей. На жаль, одна людина загинула.

Мер наголосив, що Холодногірський район Харкова вже другий день поспіль перебуває під ударами керованих авіабомб. За його словами, до цього місто майже пів року не зазнавало атак КАБами.

Перед цим у середині січня було влучання КАБ, тобто фактично пів року ми не знали, що таке КАБ, але, на жаль, ситуація складна і КАБи долітають до міста Харкова,

– зазначив міський голова.

За словами Терехова, російські війська завдають ударів не вночі, а на світанку – близько четвертої години ранку. І напередодні, і 20 червня під ударом опинився саме Холодногірський район, де розташовані житлові будинки.

До цього 19 червня одна з ворожих авіабомб влучила у приватний будинок. Тоді обійшлося без жертв, оскільки людей усередині не було, хоча поранень зазнали жителі сусідніх будинків. Цього разу російський удар прийшовся по двоповерховому житловому будинку.